La Germania si ferma: PIL segna crescita zero nel 4° trimestre

(Teleborsa) -. L'Ufficio statistico federale tedesco ha diffuso la lettura finale del, che evidenzia una(rivisto da un +0,1%). Il datoed apparedegli analisti che indicavano un aumento dello 0,1%.Si ferma così la maggiore economia europea, che, dovuto alUSA-Cina ed alle difficoltà del comparto dell'auto. Il dato, fra l'altro,ancora l'impatto della cui epidemia è scoppiata ad inizio febbraio.(+0,4% aggiustato per il calendario), ben al di sotto dell'1,1% del trimestre precedente (rivisto da +1%) ed in linea con il consensus.Il dato sconta una, con una spesa che spesa per consumi che segna una variazione zero nel 4° trimestre, mentre dal lato deglic'è unsettore per settore.(domanda estera) che fa segnare una contrazione dlelo 0,2%.(dato aggiustato per l'inflazione), frutto di una crescita sostenuta nel primo trimestre (+0,5%), di una frenata nel secondo (-0,2%) e di una lieve ripresa nel terzo (+0,2%), annullata dal risultato dell'ultimo quarto dell'anno.