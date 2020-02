Coronavirus, Zani (Presidente Tendercapital): "Combattere allarmismo e aiutare imprese danneggiate"

(Teleborsa) - “E’aspettarsi un impatto negativo suldel nostro Paese per effetto delL’Italia, tuttavia, resta unin grado di far fronte a taleIn questa fase è prioritario combatteredando fiducia a quanti operano sul mercato per evitare speculazioni. A dirlo èfondatore e Presidente del Gruppo europeo Tendercapital, in merito, appunto, all’emergenza"Sono auspicabilia sostegno delle imprese maggiormente colpite. Penso, in particolare, al settore del turismo, dellain cui la domanda cinese ha un ruolo rilevante. Preoccupano, inoltre, le stime di Confesercenti in merito al calo dei consumi con una possibile perdita di circaha proseguito.Per tale ragione il Governo deve invocare un allentamento dei vincoli di bilancio a favore di politiche espansive capaci di sostenere