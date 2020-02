Snam, perfezionata acquisizione 49% rigassificatore OLT Iren

Snam

(Teleborsa) -e il Gruppohanno perfezionato oggi,, l’operazione di compravendita attraverso cui Snam ha acquisito una partecipazione pari al 49,07% del capitale sociale di OLT Offshore LNG Toscana, la società proprietaria del terminale di rigassificazione offshore (“FSRU Toscana” – Floating Storage and Regasification Unit) situato a circa 22 km al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa.Ildell’intera partecipazione in OLT di titolarità di Iren Mercato nonché della quota residua di un finanziamento soci versato da Iren in favore di OLT, è complessivamente(con esclusione di eventuali futuri aggiustamenti in aumento). Il corrispettivo è statoda Snam. che, tramite la controllata FS SP, ne detiene il 48,24%. Golar Offshore Toscana Ltd. possiede la quota rimanente, pari al 2,69%.Con una capacità massima annua di rigassificazione di 3,75 miliardi di metri cubi,. Operativo in regime regolato, con una RAB (Regulatory Asset Base) pari a circa 760 milioni di euro al 31 dicembre 2018, OLT ha conseguito nel 2018 ricavi per 112 milioni di euro e un Ebitda di circa 65 milioni di euro.e ci consentirà di avere un ruolo ancor più rilevante nel garantire la sicurezza e la flessibilità del sistema energetico italiano, favorendo al contempo laha commentato. Il GNL è un mercato in forte espansione: solo in Italia, nel 2019, la domanda è cresciuta di oltre il 60% rispetto al 2018"., disponendo delle risorse necessarie per accelerare gli investimenti organici previsti nel piano industriale e per cogliere opportunità di crescita per linee esterne, consolidando la propria presenza nei territori di riferimento", hanno congiuntamente dichiarato il