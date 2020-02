Borse europee negative assieme a Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -confermando l'impostazione negativa del'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori è ancora ila dispetto delle rassicurazioni del Presidente USA, Donald Trump , sull'arrivo dell'epidemia negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,56%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 47,71 dollari per barile, con un ribasso del 2,09%.Balza in alto lo, posizionandosi a +154 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,02%.seduta drammatica per, che crolla del 2,13%. Giù anchein calo dell'1,96%, eche arretra del 2,13%., con ilche accusa un ribasso dell'1,70%.Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-4,67%),(-3,19%) e(-2,93%)., segna un buon incremento, che riporta un +0,69% rispetto al precedente.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,34%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%.di Milano,(+1,71%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,97%.Affonda, con un ribasso del 3,96%.Crolla, con una flessione del 3,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,68%.