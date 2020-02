Eni svela i due Piani di medio e lungo periodo: focus su sostenibilità

Eni

(Teleborsa) -ha annunciato oggi i dettagli dele per prima un, che punta principalmente a"La strategia che annunciamo oggi rappresenta per noi un. Abbiamo disegnatoconiugando gli obiettivi di continuo sviluppo in uncon una significativadel portafoglio". Con queste paroleintroduce quelli che saranno gli sviluppi ed i driver di crescita per il lungo periodo, ricordando che si tratta di "un connubio giudicato da molti quasi impossibile" in cui il Gruppo sta credendo molto.Eni punta infatti atutti gli(UN SDGs), che diventano - sottolinea l'Ad -, così come il mantenimento di una(sostenibilità economico-finanziaria) e la capacità dicon l'attuale politica di remunerazione progressiva che viene confermata.Una tensione alla sostenibilità che si traduce in un grande impulso alle rinnovabili ed all'economia circolare. La, che si prevede, sarànegli anni successivi, principalmente nella componente oil., afferma Descalzi, indicando un obiettivo di, ben oltre la soglia di riduzione del 70% indicata dalla IEA nello scenario compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.L'Eni - ha spiegato - adotta una, che include emissioni dirette e indirette derivanti dall’uso finale dei prodotti. Una metodologia che non ha eguali e non direttamente comparabile con altre metodologie tradizionali."Abbiamo disegnato unae l’abbiamo declinata progettando azioni che abbiamo già dimostrato di saper realizzare", ha concluso il numero uno del Gruppo, sottolineando che "ciò consentirà adi essere una cui fornirà prodotti energetici fortemente decarbonizzati contribuendo attivamente al processo di".Il Piano di lungo periodo, il più ampio mai disegnato da una società energetica, delinea unaa un tasso annuo del, successivo flessibileprincipalmente nella componente petrolio, mentre lacostituirà circaIl piano di concentra poi su progetti di conservazione delle foreste e diper un totale di. Prevista anche la produzione diassociata a progetti di cattura e stoccaggio della CO2 che integrerà al meglio la fornitura da rinnovabili. Le strategie di lungo periodo puntano ad unoPer lasi prevede unadei siti italiani grazie alleper la produzione dio. Incremento della, 7 anni prima del limite previsto dalla regolamentazione europea. Anche laseguirà l'evoluzionee punterà sulLe principali linee strategiche di medio/lungo termine prevedono il mantenimento della rdi asset convenzionali, lae la progressivaGHG come delineato per il lungo periodo.Per quanto concerne la, si prevede un, anno di plateau che sarà seguito da un trend flessibile decrescente principalmente nella, mentre resta ferma l’indicazione di un mix produttivo con unae pari a. Sii prevede inoltre la scoperta die ladel portafoglio.Dal punto di vista economico-finanziario, i target indicano un, focalizzato su progetti ade con un(circa il 60% di investimenti non è ancora contrattualizzato nel periodo 2022-23). Il piano di investimenti per l’, che rappresenta il, è benin termini geografici grazie agli sviluppi in Medio Oriente, Africa, Norvegia e Messico ed ha un valore di(25 $/bl nel precedente piano). In coerenza con gli obiettivi di medio e lungo termine e per alimentare il processo di decarbonizzazione della società, Eni pianificae abbattimento del flaring percon un incremento del 33% rispetto al precedente piano.cumulato nell’orizzonte di piano sarà pari a. In particolare, al 2023, il flusso di cassa operativo crescerà rispetto al 2019 di oltre 3 miliardi di euro grazie al solido contributo di tutti i business. Sulla base dei risultati raggiunti nel 2019 e delle azioni previste nell’orizzonte di piano,e per ilprevede unper azione in crescita del 3,5% e una