Rimbalzo dei mercati asiatici. Effetto Fed

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per le principali borse asiatiche, dove nella maggior parte è riuscito il tentativo di rimbalzo allo scivolone dell'ottava precedente. Preoccupa tuttavia laa febbraio ed i sempreA fare da assist al rimbalzo dei listini d'estremo oriente contribuiscono le, che ha parlato della necessità di prendere azioni "appropriate" per sostenere l'economia.A Tokyo, l'indice Nikkei ha guadagnato l'1,09% % a 21.373,90 punti, mentre il Topix è salito a 1.001,83 punti (+0,72%). Stessa impostazione per Seoul che termina con un +0,75%., con Shanghai che segna un +3,16%, mentre Shenzhen sale del 3,74%. Giù, invece, Taiwan (-1,08%).Miste le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza dello 0,84%, seguita da Singapore +0,30%. Giù Jakarta -1,02%, Bangkok -0,21% e Kuala Lumpur -0,52%.Tonica Mumbay (+1,54%) mentre Sydney cede lo 0,77%.