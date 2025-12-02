Tokyo in stand-by, focus sulle prossime decisioni della BOJ

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino di Tokyo
(-0,07%), con il Nikkei 225
che si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, Shenzhen
fa un passo indietro dello 0,83%.
Seduta all'insegna della cautela per la maggior parte dei mercati azionari asiatici che guardano con fiducia alle crescenti aspettative di un taglio dei tassi
da parte della Federal Reserve
la prossima settimana, ma frenano a causa della performance negativa di Wall Street
. Nikkei frenato anche dai segnali che arrivano dalla Banca del Giappone
che sembra intenzionato ad aumentare i tassi di interesse.
Le preoccupazioni per il deprezzamento dello yen
e le pressioni inflazionistiche
hanno aumentato le aspettative di un nuovo rialzo a dicembre, segnalato dallo stesso governatore Kazuo Ueda
che ha spiegato che avrebbe leggermente modificato l'allentamento monetario mantenendo però condizioni monetarie accomodanti.
Intanto, migliora più delle attese
il sentiment dei consumatori giapponesi
. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, l'indice di fiducia
si è attestato a novembre a 37,5 punti
dai 35,8 di settembre, risultando superiore alle attese degli analisti che erano per una salita fino a 36,2 punti.
In controtendenza l'indice KOSPI
della Corea del Sud
che corre dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota tariffaria generale per le esportazioni negli Stati Uniti al 15% (in vigore con effetto retroattivo al al 1° novembre).
Sulla parità Hong Kong
(-0,01%); in netto miglioramento Seul
(+1,9%).
In frazionale calo Mumbai
(-0,5%); senza direzione Sydney
(+0,13%).
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'euro contro la valuta nipponica
, che scambia con una variazione percentuale dello 0,20%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,86%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,83%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 05/12/2025
00:30 Giappone
: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,7%).