Prevalgono gli acquisti tra i listini asiatici

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti
tra la maggior parte dei mercati azionari asiatici, recuperando parte delle recenti perdite grazie al rinnovato ottimismo del mercato sul fatto che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse a dicembre
.
Chiusa per festività la Borsa di Tokyo
; giornata di guadagni per l'indice di Shenzhen
, in crescita dello 0,79. Effervescente Hong Kong
(+2,09%); consolida i livelli della vigilia Seul
(+0,12%). Sulla parità Mumbai
(+0,03%); positivo Sydney
(+1,31%).
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica
, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato +0,08%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,82%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%).