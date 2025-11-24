Milano 13:54
Prevalgono gli acquisti tra i listini asiatici

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti tra la maggior parte dei mercati azionari asiatici, recuperando parte delle recenti perdite grazie al rinnovato ottimismo del mercato sul fatto che la Federal Reserve statunitense taglierà i tassi di interesse a dicembre.

Chiusa per festività la Borsa di Tokyo ; giornata di guadagni per l'indice di Shenzhen, in crescita dello 0,79. Effervescente Hong Kong (+2,09%); consolida i livelli della vigilia Seul (+0,12%). Sulla parità Mumbai (+0,03%); positivo Sydney (+1,31%).
Piccolo spunto rialzista per l'euro contro la valuta nipponica, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,20%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato +0,08%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 1,79%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,82%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Venerdì 28/11/2025
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%).
