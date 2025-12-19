Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

L'aumento dei tassi della BoJ frena solo in parte Tokyo, seduta positiva grazie al tech

(Teleborsa) - Tokyo continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dello 0,96, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove al rialzo anche Shenzhen, che guadagno lo 0,68%.

Seduta sostanzialmente positiva per i mercati azionari asiatici trainati dai titoli tecnologici, in rialzo in scia al rimbalzo del settore a Wall Street.

Limitata invece la reazione all’aumento dei tassi deciso dalla Banca del Giappone, con i listini nipponici che hanno mantenuto una performance migliore rispetto al resto della regione, pur riducendo leggermente i guadagni dopo la decisione della BOJ.

In denaro Hong Kong (+0,8%); sulla stessa linea, in rialzo Seul (+0,91%).

Poco sopra la parità Mumbai (+0,41%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney (+0,48%).

Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano in progresso dello 0,42%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,13%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un timido -0,1%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,02%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,83%.
