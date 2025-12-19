L'aumento dei tassi della BoJ frena solo in parte Tokyo, seduta positiva grazie al tech

(Teleborsa) - Tokyo
continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225
che avanza dello 0,96, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove al rialzo anche Shenzhen
, che guadagno lo 0,68%.
Seduta sostanzialmente positiva per i mercati azionari asiatici trainati dai titoli tecnologici
, in rialzo in scia al rimbalzo del settore a Wall Street.
Limitata invece la reazione all’aumento dei tassi deciso dalla Banca del Giappone
, con i listini nipponici che hanno mantenuto una performance migliore rispetto al resto della regione, pur riducendo leggermente i guadagni dopo la decisione della BOJ.
In denaro Hong Kong
(+0,8%); sulla stessa linea, in rialzo Seul
(+0,91%).
Poco sopra la parità Mumbai
(+0,41%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo Sydney
(+0,48%).
Modesto recupero sui valori precedenti per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano in progresso dello 0,42%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato -0,13%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido -0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 2,02%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,83%.