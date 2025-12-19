L'aumento dei tassi della BoJ frena solo in parte Tokyo, seduta positiva grazie al tech

Tokyo

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dello 0,96, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muove al rialzo anche, che guadagno lo 0,68%.Seduta sostanzialmente positiva per i mercati azionari asiatici trainati dai, in rialzo in scia al rimbalzo del settore a Wall Street.Limitata invece la reazione all’aumento dei tassi deciso dalla, con i listini nipponici che hanno mantenuto una performance migliore rispetto al resto della regione, pur riducendo leggermente i guadagni dopo la decisione della BOJ.In denaro(+0,8%); sulla stessa linea, in rialzo(+0,91%).Poco sopra la parità(+0,41%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo(+0,48%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,42%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento dell'scambia 2,02%, mentre il rendimento per ilè pari 1,83%.