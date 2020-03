Tirrenia, UE: aiuti illegali, Italia deve recuperare 15 milioni

(Teleborsa) - L’Italia deve recuperare. Da un lato, la Commissione europea ha, infatti, concluso che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse aper l’esercizio di servizi di traghetto in Italiaalle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato., tra cui la"Poiché la Commissione ha concluso che non vi è alcuna continuità economica tra, il recupero dell’aiuto incompatibile riguarderà soltanto Tirrenia, che si trova già in liquidazione", precisa Bruxelles ricordandoche a seguito di una serie di denunce, nell'ottobre 2011 lha avviato un'indagine approfondita su una serie di misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti.temeva che tali misure potessero avere dato allerispetto ai loro concorrenti, in violazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato.