Unicredit rinnova supporto alla Protezione Civile con contributo di 1,5 milioni

(Teleborsa) -amplia il proprio impegno per il(DPC) nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione epidemiologica delin Italia.Assieme ad UniCredit Foundation, il Gruppo bancario erogherà undi euro pernecessari per combattere l'emergenza sanitaria, dopo ladella scorsa settimana. Il contributoannunciato da Unicredit lo scorso 24 febbraio ed ampliato oggi.Inoltre il Gruppo metteràdella Protezione Civilea supporto di tutte le attività messe in atto durante la crisi."Come Gruppo sentiamo la responsabilità e la necessità di fare la nostra parte in ogni modo possibile per il benessere delle comunità in cui siamo presenti", ha affermato il CEO, dicendosi orgoglioso di "essere al fianco del Dipartimento della Protezione Civile, sostenendo un lavoro che è un esempio di eccellenza per qualità e impegno".Proprio oggi, il, nel corso della consueta conferenza stampa serale, ha affermato "voglio, perché hanno dato un’al Dipartimento Nazionale (della Protezione Civile), per contribuire all’attività di acquisizione di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) e di quanto necessario, e ci sta aiutando anche nei rapporti commerciali per l’acquisizione delle mascherine".