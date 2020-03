Scuola, Anief: "Si doveva fare molto di più"

(Teleborsa) - Entrata in vigore il primo marzo lascorso ha messo mano anche all'organizzazione scolastica, con provvedimenti che vanno dalloalla, ordinari e riservati, (previsti a loro volta dalla Legge 159/2019); daiallefino all'Per iltuttavia,Tra le criticità sottolineate da Pacifico figura, innanzitutto, ilche continua a essere lasciato fuori in modo illegittimo, nonostante sia presente nelle graduatorie di istituto e Ata 24 mesi". Una circostanza che – afferma il presidente Anief – fa sì che "dopo che hanno superato l'anno di prova e hanno insegnato da diversi anni". Mentre "sono ancora vigenti i ricorsi e le procedure per la selezione dei dirigenti scolastici – spiega Pacifico – tantissimi insegnanti non avranno accesso al concorso riservato soltanto per la scuola secondaria". In tale scenarioRiguardo alla(laddove il numero di iscritti sia superiore a 22 alunni, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata) contenuta nella legge entrata in vigore, l'Anief sottolinea chediverse delle quali con oltre 30 allievi iscritti".Soddisfazione, invece, da parte del giovane sindacato per lCome spiega in una nota il sindacato "viene in pratica garantita da subito l'assunzione in ruolo anche dei candidati a capo d'istituto risultati idonei, fino a completo scorrimento della graduatoria di merito. Erano 500 coloro che avevano superato le prove e aspettavano di essere inclusi".