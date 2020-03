Trasporto aereo, Uiltrasporti: "Necessario urgente intervento del Governo"

(Teleborsa) - Già in condizioni estremamente critiche, l'immagine diffusa in tutto il mondo dell'Italia per il, ha accelerato violentemente ilA denunciare l'emergenza per il settore èche definisce la situazione attuale "una vera e propria tempesta perfetta che ha trovato forza nell'abbandono in cui questo settore tanto strategico riversa per l'indifferenza politica, nonostante i continui appelli e richieste di intervento". Per questoIl rischio – avvertono– è che, oltre ad, per l'aggravarsi della situazione "in tempi rapidissimi altre imprese del settore conclamino il medesimo stato di crisi". Per questo il sindacato chiede una. "Siamo al punto – sottolineando Tarlazzi e Viglietti – in cui la riforma ha valenza di farmaco salvavita, da somministrare immediatamente, perché altrimenti". Per fronteggiare l'emergenza, secondo i vertici del sindacato, occorrono subito "non espulsivi con rifinanziamento immediato del Fondo di solidarietà del settore;che si renderanno disponibili a mantenere integra l'occupazione attraverso provvedimenti ad hoc quali ad esempio sgravi fiscali e detassazione di biglietti e carburante;per le imprese del settore che investano". Contemporaneamente – aggiungono – per garantire la sopravvivenza di un settore di valenza strategica economica e geopolitica, "è necessario ristrutturare il settore, varando una, che oggi penalizza pesantemente quelle italiane, l', e inelle imprese strategiche in stato di crisi".