Coronavirus, Gentiloni: grande attenzione a richieste Italia

(Teleborsa) - "Ci rendiamo conto dellain cui ci troviamo, sappiamo che le regole europee consentono di fare fronte a queste circostanze molto particolari di derogare alle regole di bilancio, credo che riceveremo tra oggi e domani la lettera del governo con il piano collegato a questa emergenze e la consideremo con quello spirito di grande attenzione e didi cuiLo ha affermato il Commissario europeo all'Economia,interpellato, a margine di una conferenza stampa, sull'ipotesi di flessibilità di Bilancio da accordare all'Italia per le misure necessarie a far fronte all'emergenza coronavirus. "Si tratta di unache richiede un, ha aggiunto.Le parole di Gentiloni sono arrivate poco prima di quelle del Premier Conte che al termine del Cdm ha detto: "Abbiamo stanziatoa sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza non solo sanitaria, anche economica. Si tratta di un'iniziativa che richiede un passaggio parlamentare perché"E' già partita la lettera all'UE che precede la presentazione della relazione in parlamento che informa dello scostamento ma, naturalmente, siamo stati in costante contatto. Da questo punto di vistaha aggiunto il Ministro dell'Economia Gualtieri.