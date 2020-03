Si muove in territorio negativo Milano, in linea con l'andamento dei mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

viaggi e intrattenimento

immobiliare

bancario

Exor

Leonardo

Juventus

UBI Banca

Saipem

Ferragamo

Mondadori

Ivs Group

MARR

Italmobiliare

OVS

Anima Holding

Banca MPS

Fincantieri

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Nel frattempo, Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con loche flette del 2,09%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,12. Deciso balzo in alto dell'(+1,55%), che raggiunge 1.661,9 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +174 punti base, con un forte incremento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,06%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,51%, in caduta libera, che affonda dell'1,62%, e pesante, che segna una discesa di ben -1,9 punti percentuali.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,78%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 23.320 punti, ritracciando dell'1,92%. Pessimo il(-2,98%), come il FTSE Italia Star (-2,6%).Risultato negativo a Milano per tutti i settori.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-5,03%),(-3,76%) e(-3,02%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,10%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,02%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,85%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 5,84%.Soffre, che evidenzia una perdita del 5,13%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,05%.di Milano,(+1,33%),(+0,96%),(+0,87%) e(+0,75%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,56%.Sensibili perdite per, in calo del 7,78%.In apnea, che arretra del 7,44%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,91%.