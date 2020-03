Wall Street chiude in rally

Dow Jones

Moderna

(Teleborsa) -, che chiude in rally, in scia ale delle misure di stimolo annunciate dallaIlporta a casa un guadagno del 4,53%, chiude con il vento in poppa anche lo, che arriva a 3.130,12 punti. Balza in alto il(+4,13%), come l'S&P 100 (4,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+5,81%),(+5,69%) e(+4,92%).del Dow Jones,(+10,68%),(+7,11%),(+6,09%) e(+5,98%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,94%),(+7,81%),(+7,47%) e(+7,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,56%.Crolla, con una flessione del 2,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.