Antitrust, maxi multa da 116 milioni a TIM: "Ostacoli a sviluppo della fibra"

(Teleborsa) -comminata dall’Antitrust ain merito alle “condotte” nell'ambito delannunciato (poi sospeso) nelper portare la fibra nelleIl 25 febbraio 2020 - si legge nella nota ufficiale - l’Autorità ha concluso il procedimento A514, accertando che TIM ha posto in essere "unalo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti inAnticipata da alcuni rumors, sempre più insistenti nelle ultime ore,è ufficialmente arrivato ilche, precisa il comunicato - potrà essere pagata entro l’1 ottobredelle gravi difficoltà che sta affrontando il sistema produttivo del nostro Paese, derivanti dalla straordinaria emergenza epidemiologica daIl procedimento era partito nelda una denuncia dia seguito del piano di Tim (Cassiopea) di portare la fibra nelle aree a fallimento di mercato, successivamente bloccato dalla stessa Tim.nel 2018, ha poi esteso il procedimento all'accertamento sulla strategia die sull'utilizzo delle informazioni privilegiate relative ai clienti degli operatori alternativi nel mercato retail.Si legge nel comunicato: "La competizione nel settore delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione. In questa prospettivnella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber To The Home). Trattasi delle così dette, quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa.In particolare - scrive ancora l'AGCM- le condotte dinella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale e haimpedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale".L’Autorità ha accertato che ", indette nell’ambito della Strategia nazionale banda ultra-larga del Governo, per il sostegno agli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga nelle aree più svantaggiate del territorio nazionale (cosiddette aree bianche).In particolare, si legge, "durante lo svolgimento delle le gare ed ha intrapreso, contestualmente, iniziative legali strumentalmente rivolte a ritardare le medesime.Prosegue il comunicato dell’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli: "in quanto i suddetti ritardi producono i loro effetti in una situazione complessiva che vede il nostro Paese già strutturalmente indietro di ben 18 punti percentuali rispetto alle altreL’Autorità ha così "deciso di imporre una sanzione pecuniaria di circabilanciando la necessità di garantire la necessaria deterrenza rispetto a possibili future condotte con l'esigenza che