Titoli di Stato, Spread vola a 192 punti

(Teleborsa) - Vola loche oggi, in apertura di giornata, è. Un dato che ha segnato un aumento di 17 punti base rispetto ai 175 punti registrati ieri a fine giornata. Il differenziale di rendimento tra il nostro Btp e il decennale tedesco si è attestato ora a. Ieri ha chiuso a +175 con un rendimento dell'1,07%.Un picco, quello di oggi, figlio dellche ha determinato laUna decisione, dettata dalla crisi sanitaria in atto, che rischia di mandare in fumo le. All'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna il Ministro aveva previsto, per quest'anno, 400 milioni di euro di risparmi, 1,2 miliardi nel 2021 e oltre 2 miliardi nel 2022, derivanti dal calo dello spread.