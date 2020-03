Coronavirus, Oms: "Da Italia misure aggressive"

(Teleborsa) - Lee potrebbero dare i primi risultati nei prossimi giorni, ma ilLo ha dichiarato il, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus.e speriamo nei prossimi giorni di vedere i risultati", ha detto Ghebreyesus, aggiungendo che a oggi, la "" e che, in caso avvenisse, sarebbe la "L'Oms ha inoltre confermato il dato dei guariti in Cina fornito da fonti governative cinesi. "i e sono stati dimessi", ha specificato il direttore generale dell'Oms.Intanto,. Sono infatti in tutto, come ha dichiarato l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera in diretta Facebook., mentre ied è salito a"Abbiamo bisogno di avere un sistema in grado di curare tutti, quelli che si ammalano di coronavirus e anche quelli che hanno un infarto, un ictus o un incidente", ha aggiunto Gallera.per tempo, ma", ha concluso, ricordando ildove, con la zona rossa, c'è stata "una netta riduzione delle persone che si ammalano con forte riduzione dei positivi".Le, con una previsione teorica che lo indica aA dirlo il modello sviluppato per la pandemia influenzale del 2009 e applicato alla Covid-19 da, l'epidemiologa che allora era a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto superiore di sanità (Iss).