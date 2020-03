Tonfo per Piazza Affari e per le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

materie prime

petrolio

bancario

Saipem

Tenaris

ENI

Mediobanca

Saras

OVS

Fincantieri

Salini Impregilo

MARR

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Intanto, la borsa statunitense arranca sui minimi, accusando un pesante ribasso sullodel 6,01%.Deciso balzo in alto dell'(+1,59%), che raggiunge quota 1,147. Lieve calo dell', che scende a 1.667,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-18,6%), che ha toccato 33,6 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +224 punti base, aumentando di 46 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,38%.sensibili perdite per, in calo del 7,94%, in apnea, che arretra del 7,25%, e tonfo di, che mostra una caduta dell'8,39%.A Milano, forte calo del(-11,17%), che ha toccato 18.476 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 20.106 punti, in netto calo del 10,75%. Pesante il(-7,47%), come il FTSE Italia Star (-7,8%).A Piazza Affari non si salva alcun comparto.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-21,20%),(-17,36%) e(-12,25%).Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -21,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 21,39%.Calo deciso per, che segna un -20,85%.Affonda, con un ribasso del 14,41%.a Milano,ottiene un +2,46%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,74%.Crolla, con una flessione del 13,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 12,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 12,47%.