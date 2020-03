Wall Street apre con la rincorsa scommettendo su nuovi stimoli

Dow Jones

(Teleborsa) -, che rimbalza come avvenuto stamattina in Europa, grazie anche aled alla risalita deiUnaper le borse mondiali, dopo un lunedì drammatico., mentre si guarda alla possibilità di. In particolare si guarda al, che potrebbe approntare nuove risorse di emergenza.A New York si registra un guadagno del 2,65% sul; giornata brillante per lo, che avanza a 2.812,08 punti. Balza in alto il(+2,71%), come l'S&P 100 (2,5%). Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,42%),(+3,38%) e(+2,77%).del Dow Jones,(+4,80%),(+4,26%),(+4,04%) e(+3,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,54%),(+5,47%),(+4,22%) e(+4,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.