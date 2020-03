Coronavirus, BNL adegua operatività per regolare svolgimento attività bancaria

BNP Paribas

(Teleborsa) - A seguito delle ultime novità normative introdotte a livello nazionale, BNL GruppohaLa Banca - si legge in una nota - "continua a garantire l’operativa grazie al lavoro e al senso di responsabilità di migliaia di colleghi in tutta Italia, sempre attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di volta in volta emanate dalle Istituzioni del Governo e dalla Banca stessa".Inoltre,- banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane, partecipata da BNL e da Confartigianato, CNA e Casartigiani –derivante dall'attuale situazione e organizzato, presso i circa 1000 “Artigiancassa Point su tutto il territorio nazionale, servizi di consulenza a distanza; ciò consente agli imprenditori di interagire, in modalità digitale, con team di specialisti per ricevere assistenza e advisory sugli ambiti di operatività derivanti dai diversi provvedimenti governativi legati all'emergenza “Coronavirus”.