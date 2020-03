INPS, potenziati canali telefonici e telematici

(Teleborsa) - In considerazione della diffusione dei contagi da Covid19 in atto sul territorio nazionale,ha disposto che tutti isiano resi attraverso ile integralmente assicurati dalattivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30).Inoltre – fa sapere l'Inps in una nota – il Contact center nazionale (numero 803 164 da rete fissa e 06 164 164 da telefonia mobile) rimane attivo nelle consuete forme.Tali scelte – rende noto l'Istituto – sono state effettuate a seguito dell'entrata in vigore delche ha esteso su tutto il territorio nazionale le disposizioni precedentemente previste solo per alcune zone del Paese.Le modalità a disposizione dei cittadini per contattare l'Istituto, da tutte le province italiane e i numeri degli sportelli telefonici di tutte le sedi Inps sono contenute in un