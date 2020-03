Petrolio, scorte USA in aumento più delle attese

(Teleborsa) - Aumentano e più del previsto le scorte settimanali di greggio in USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio,, sono salite di 7,7 milioni a 451,8 MBG. Il consensus prevedeva un aumento più contenuto, ovvero di 2,2 milioni di barili.Gli stock dihanno registrato un calo di 6,4 milioni a 128,1 MBG, contro le attese che indicavano una discesa di 1,9 milioni, mentre le scorte dihanno registrato una flessione di 5 milioni a quota 247 MBG (il consensus stimava una contrazione di 2,4 milioni).Lerestano ferme a 635 MBG.Intantodopo il rimbalzo della vigilia ed in scia alla volontà manifestata dell’di aumentare la capacità produttiva per la prima volta in oltre un decennio. Ilsegna una flessione dell'1,39%a 37,56 dollari e ilcede il 2,36% a 33,57 dollari al barile.