IEG, nuovo padiglione per Ecomondo e Key Energy

(Teleborsa) - Per dare risposta ai clienti che "aderiscono sempre più numerosi"annuncia chein occasione della, il salone internazionale leader per le tecnologie ambientali, e delladedicata alle energie rinnovabili, smart cities ed efficienza energetica,Uno spazio – spiega Ieg in una nota – diche sorgerà sul lato ovest del quartiere fieristico riminese. Ilsarà collegato direttamente con i padiglioni A7 e C7 e sarà realizzato con materiali a basso impatto ambientale.Le due manifestazioni si inseriscono a pieno titolo nella nuova politica economica europea della. Un ruolo chiave – si legge nella nota – sarà giocato dalle due fiere anche grazie agli strumenti di alta conoscenza, in forma di seminari e convegni, messa a punto dalguidato dal, e da quello di, guidato dal professorEcomondo e Key Energy – assicurano da Ieg – schiuderanno, inoltre, alle aziende ulteriori livelli di business. Nell', le due manifestazioni, avevano proposto unaattirandoEcomondo 2020 si articolerà in(con il ciclo idrico integrato);Tutti settori nei quali l'Italia, Paese europeo con il più alto indice di circolarità complessiva, segna già un primato. Un ciclo virtuoso che vale per la nostra economia, con un valore aggiunto di 22 miliardi, e impiega complessivamenteMa dal 2020 in avanti, la sfida si allunga sul piano dell'con l'ambizioso obiettivo di azzerarle nei prossimi 30 anni. In questo scenario i temi sui quali, nel corso dell'evento, si confronteranno esperti, manager pubblici e privati, ricercatori, società civile, associazionismo, saranno il"Tutti strumenti e scelte che – afferma Ieg – devono tenere conto del contesto generale di Climate Change, che ne è cornice e, insieme, obiettivo finale".Quattro anche i settori espositivi di Key Energy che avrà come fil rouge 2020: Wind, Solar & Storage, Efficiency (generazione distribuita) e Sustainable City (Digital, Electric and Circular), dove oltre ai temi della Smart City e della mobilità elettrica, si inserirà anchefocus tematico sullo sviluppo sostenibile degli spazi urbani. Key Energy 2020 viene presentata da Ieg come "la piattaforma dove le politiche pubbliche possono confrontarsi con l'offerta tecnologica di mercato in grado di realizzarle, oltre a essere l'occasione per promuovere evoluzioni legislative sui temi del momento, come la necessità di normare al più presto lo sviluppo delle comunità energetiche". L'Italia, con l'ultima Legge di Bilancio, ha, infatti, messo a disposizionecoinvolgendo tutti i livelli della P.A., con fondi specifici finalizzati a programmi di investimento sostenibile, dalla decarbonizzazione a nuove politiche infrastrutturali. Iin particolare, avranno a disposizione unper opere di manutenzione ed efficientamento energetico dell'edilizia pubblica. E – sottolinea Ieg – "le città sono l'ecosistema in cui queste politiche dovranno essere implementate attraverso una maggiore connessione e condivisione dei servizi, a partire dalla mobilità".