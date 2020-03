Coronavirus, Visco: primo trimestre "molto molto negativo"

(Teleborsa) - Il primo trimestreper l'economia, nell'area euro e in italiana, se prima che l'emergenza coronavirus si rivelasse in tutta la sua drammaticità si ritoccavano le previsioni ", ha affermato il Governatore della Banca d'Italiain una intervista a Bloomberg."E chiaro che ci sarà non solo meno domanda ma anche meno attività economica, e con la. E' su questo che devono intervenire i provvedimenti pubblici. "Il punto cruciale in questo è contenere gli effetti il più possibile e contenere- ha detto -. Dovremo operare per rendere più tranquilli inel momento in cui la crisi la crisi sarà