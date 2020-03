Zani (Presidente Tendercapital): mercato volatile, puntare su fattore "quality"

(Teleborsa) - “Con l’emergenza covid-19 ci troviamo in unche suggerisce un’allocazione di portafoglio difensiva, puntando sul fattoree quindi su società con buona generazione di cassa, struttura finanziaria solida e capacità di leva operativa, sia sul segmento equity sia su quello fixed Income”. Lo dichiarafondatore e Presidente del Gruppo europeoche aggiunge: "Idel contagio, infatti, non si attendono prima di almeno 45 giorni e a preoccupare è anche la mancanza di contemporaneità e tempestività di intervento dei Paesi UE, che porterà a un allungamento delleUlteriori rischi per il mercato, secondo Zani, sono rappresentati dallpresenti nell’Europa dell’Est. Al tempo stesso, però, un investitore con orizzonte temporale amesi può beneficiare di interessanti opportunità, considerati i tassi di interesse“In particolare – spiega il Presidente di Tendercapital – sul segmentorispetto a quelli ciclici, preferendo magari, mentre sul segmento fixed Income per un investitore europeo potrebbe esserci la possibilità di ridurre l'esposizione verso investimenti in dollari, dopo i recenti benefici dettati da aspettative di azzeramento dei tassi da parte della Fed.conclude.