Dl Cura Italia, Gualtieri: "Pancia a terra per attivare tutte le misure"

(Teleborsa) - Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Cura Italia, "" perché è necessario tradurle in pratica il prima possibile.Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia,, parlando alla Vita in Diretta su Rai 1, precisando che nella riunione di governo, "si è discusso della necessità si mettersi pancia a terra per attivare tutte le misure del decreto".Il provvedimento contiene molti interventi e "bisogna tradurle in pratica immediatamente a partire dal versante sanità e Protezione Civile", ha rilevato." e ripartire "con la consapevolezza di aver ritrovato le virtù civili comuni", ha poi concluso.