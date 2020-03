Nasce l'Europa del "whatever it takes". Conte indica via: Fondo garanzia o coronabond

(Teleborsa) - Un’dalla quale nessuno può pensare di sfuggire, pronta a ridisegnare non solo il– "senza precedenti – ha detto il Premier Giuseppe Conte in videoconferenza con i leader UE –, si risponde conmettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, evocando la logicaespressione più volte citata in questi giorni che richiama l’ormai celebre discorso pronunciato nel luglio 2012 dall’ex presidente della Bceche in quell’occasione salvò l’euro dalla crisi del debito sovrano. Oggi dovrebbero salvarlo dalIlitaliano ha invitato tutti "che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico- sociale e ha invitato a considerare che il ritardo nella risposta comuneai nostri cittadini le cure mediche necessarie e la protezione sociale ed economica di cui hanno bisogno. Non ci sono alternative”, ha detto, indicando, tra gli strumenti possibili, iin modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie. “Se procederemo divisi la risposta sarà inefficace e questo ci renderà deboli ed esposti alle, ha aggiunto.– Come detto più volte,l’imperativo è agire in fretta. Nella giornata di ieri, è arrivato il via libera dellaal nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che consente ai Governi di mettere in piedi schemi di aiuti diretti fino aalle aziende e a dare garanzie per prestiti.chiarisce anche che “gli aiuti sono indirizzati ai”.