Neodecortech, sospende attività stabilimento Filago e ritira provvisoriamente domanda quotazione MTA

(Teleborsa) - Neodecortech ha deciso la, "pur mantenendo, tuttavia, in funzionele attività di logistica, amministrative e commerciali".Lo fa sapere la stessa società precisando che "presso gli altri stabilimenti del gruppo facente capo alla Società le attività produttive proseguono regolarmente". Tale decisione - si legge ina una nota - "è stata assunta, da una parte,in linea con le disposizioni già messe in attoda Gruppo, a partire dall’inizio del mese di marzo 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, dall’altra al fine di sopperire a talune prevedibili difficoltà temporanee di approvvigionamento derivanti dalle misure contenitive volte a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19"."La Società continuerà a monitorare l’evolversi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del virus COVID-19, anche alla luce del quadro normativo in continua evoluzione, al fine di valutare la messa in atto di ulteriori presidia tutela della salute e della sicurezzadei propri dipendenti e collaboratorie di garantire la continuità della propria attività".Inoltre, con riferimento a quanto comunicato in data 16 marzo 2020 in relazione al procedimento di ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR, delle proprie azioni ordinario e dei warrant la Società comunica che "al fine di apportare al prospetto informativo talune modifiche necessarie a riflettere le vicende sopra rappresentate, ha deciso di" presentata in data 16 marzo e che "intende ripresentare quanto prima nell’ambito del procedimento in essere".