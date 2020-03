Enel, Starace: "No impatti significativi da Covid-19. Posizione finanziaria solida"

Enel

(Teleborsa) -a causa dell'. Lo ha spiegato il CEO di Enel,, aprendo la conference call per la presentazione dei risultati di bilancio 2019 , aggiungendo chePerche sta colpendo tutto il mondo, il Gruppo ha messo in attoe continuità di servizio in tutti i Paesi in cui è presente. In particolare sono stati delocalizzati molti servizi, facendo leva sullo(14.700 in Italia, 6.300 in Spagna e 14.300 nel resto del mondo).La- ha spiegato Starace - è lievitata dal 4% precedente alla crisi sanitaria. Nello stesso tempo, Enel ha messo in attodei dipendenti, richiedendo anche la medesima policy alle società esterne. Per fronteggiare il Covid-19 è statae solo insono state createa carattere locale."Adelle misure messe in atto - spiega Enel -". Il CEO ha sottolineato "le nostre persone nostra gente e la nostra struttura sono pronte per fronteggiare la crisi", aggiungendo "non vediamo nessun ritardo nell'implementazione del nostro piano".Il numero uno di Enel ha sottolineato che ilè indubbiamente un, ma spingerà versoStarace ha comunque illustrato le slide contenenti i possibili rischi di carattere economico e finanziario derivanti dall'emergenza. Da queste emerge che, sotto il profilo economico,mette al riparto il Gruppo da un impatto sugli utili derivante dal ciclo ed. Sotto il profilo finanziario, Enel mantiene una posizione solida, chenel periodo coperto dal piano e mostraa rimborsare il debito in scadenza entro il 2022.Passando ad analizzare i risultati, Starace ha messo in luce i principali risultati:(+11% EBITDA e +17% utile netto), forte crescita dei clienti del(+1,2 milioni), avanzamento(+3GW di rinnovabili e -4,1 GW a carbone) , spinta alla(+5,9 milioni di contatori smart meters installati).Ilha registrato unadi euro, in gran parte (90%) volto a soddisfare gli obiettivi di sostenibilità (fattori ESG).Quanto alla, l'EPS ha registrato nel 2019 una crescita del 18% a 0,47 euro, mentre si attendeun utile per azione di. Parallelamente, in termini di dividendo, la crescita del 17% a 0,328 euro registrata nel 2019 si proietta alcon un(dividendo minimo previsto da piano pari a 0,35 euro per azione).