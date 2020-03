Newlat Food chiude conti 2019 in forte crescita

Newlat Food

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Bilancio 2019, che conferma un andamento positivo dei principali indicatori economico-finanziari.I ricavi consolidati sono stati pari a 320,9 milioni euro, in crescita del 4,9% rispetto all’anno 2018, mentre l’EBITDA è risultato pari a 28,3 milioni, un incremento del 16,9%. Il risultato netto è quasi raddoppiato a 10,3 milioni rispetto ai 5,9 milioni del 2018.La posizione finanziaria netta, inclusi gli effetti di IFRS 16, è in miglioramento e positiva per 48,6 milioni al 31 dicembre 2019, anche tenuto conto degli investimenti pari ad 58,3 milioni ed 6,5 milioni per l’acquisizione di Newlat GmbH e di Delverde Industrie Alimentari sostenuti nell’anno 2019.