Coronavirus, Alitalia predispone nuovi voli per il rientro degli italiani

(Teleborsa) - Presto molti italiani costretti all'estero a causa delle numerose cancellazioni dei voli da e verso l'Italia potranno tornare a casa.per agevolare il ritorno in patria. Prosegue anche l’organizzazione di voli speciali per facilitare il rimpatrio di migliaia di cittadiniNelle prossime ore saranno organizzati altri voli speciali dalla Spagna (Madrid e Malaga) fra il 21 e il 26 marzo, dalla Moldavia (Chisinau) per il 22 marzo, dalla Grecia (Atene) e dalla Polonia (Varsavia) per il 23 marzo, dall’Ucraina (Kiev) per il 25 marzo e dalla Serbia (Belgrado) per il 26 marzo.Finora i collegamenti speciali dalle Maldive, Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Varsavia, Sofia, Kiev, Madrid, Malaga, Bucarest, Algeri e TunisiAlitalia, con una nota, informa che al momento non risulta inevasa alcuna richiesta di voli speciali, "tuttavia la Compagnia resta in costante contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per predisporne di nuovi sia passeggeri sia merci".