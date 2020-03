Diasorin schiva le vendite

Diasorin

FTSE MIB

azienda produttrice di apparati diagnostici

Diasorin

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,87%, schivando le vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino milnese.La società la scorsa settimana ha ricevuto il via libera della Food and Drug Administration (FDA) all'uso di emergenza per il test Covid-19 Direct Kit.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 118,5 Euro. Rischio di discesa fino a 110,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 126,5.