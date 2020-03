Moody's taglia stime crescita. Covid-10 rappresenta "tsunami economico"

(Teleborsa) -parla dell'epidemia dicome di uno, che molto dipenderà dalle risposte che i vari governi riusciranno a dare per il contenimento del contagio e per il sostegno all'economia.Lo ha detto, capo economista dell'agenzia di rating, indicando cheL'agenzia, che parla di una "battuta d’arresto dell’economia senza precedenti’" , hanel 2020 ildovrebbe segnare un(a gennaio si prevedeva un +2,6%).In particolare,dovrebbe sperimentare una pesante(+1,3% la stima precedente). Per glisi attende un(da +1,8%) e per laun +(da +6,2%).