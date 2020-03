Avio, CdA approva bilancio 2019: utile in crescita a 27 milioni euro

Avio

(Teleborsa) - Ilha approvato oggi il progetto di bilancio di esercizio e il. La compagnia leader nel settore aerospaziale ha chiuso il 2019 condi Euro, in calo del 5% rispetto all’esercizio precedente, per effetto del rallentamento di alcune attività a seguito della failure di Vega verificatasi a Luglio 2019. L’Reported, pari a 42,6 milioni di Euro, è stabile rispetto all’esercizio precedente ed in linea con la Guidance, mentrerisulta in crescita del 5% rispetto al 2018. Migliora la Posizione Finanziaria Netta a +57,9 milioni di Euro (+18% rispetto ai 49,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2018)."Il 2019 ha consolidato ulteriormente un trend pluriennale di crescita di utili e cassa malgrado le difficoltà conseguenti alla failure di un volo Vega occorsa nel mese di luglio scorso – ha detto l’Amministratore Delegato di Avio,, aggiungendo che la società "ha proseguito importanti investimenti in tecnologia e nuovi prodotti mantenendo una robusta posizione finanziaria, che permette di guardare con fiducia ai prossimi 4-5 anni nei quali lavoreremo a nuovi progetti per Vega C, Vega E e Space Rider recentemente finanziati alla Conferenza Ministeriale ESA di Siviglia".Relativamente all’conseguente alla diffusione del virus Covid-19, Avio ha ottenuto l’autorizzazione prefettizia a, mentre restano temporaneamentefino a nuove disposizioni lein Guyana Francese per le operazioni di lancio a seguito delle misure adottate dal Governo Francese.Il Consiglio, in considerazione dell’attuale imprevedibilità dei potenziali effetti economico-finanziari legati alla diffusione del Covid-19, ha ritenuto opportuno,e per rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria, di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti del 6 maggio p.v. laUtili portati a nuovo.Parlando dell'emergenza sanitaria, l'Amministratore delegato Giulio Ranzo ha spiegato "abbiamo deciso per il momento die dipluriennali al Management, al fine di proteggere il più possibile la posizione finanziaria della società. La situazione specifica e le prospettive, anche in relazione a future distribuzioni di dividendi, saranno rianalizzate in occasione della chiusura della semestrale quando gli impatti globali dell’emergenza saranno più chiari. Nel frattempo la priorità di gestione rimane quella di garantire alla Società sostenibilità di lungo termine, proteggendo la disponibilità finanziaria per continuare a investire e prepararsi al futuro con nuove tecnologie e prodotti".Per ciò che riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, in considerazione dell'emergenza in corso e dei suoi impatti negativi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, almeno prima dell’approvazione dei risultati del primo semestre 2020.Il, sempre per le ragioni di emergenza legate al Covid-19, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione di voleril pagamento del proprioa lungo termine. In parallelo, ilha approvato unpluriennale per il management nel quale sono staticon l’obiettivo di focalizzare la gestione anche verso la sostenibilità dell’impresa.Deliberate infine dal cdAa favore rispettivamente dell’(in Guyana Francese) e allaal fine di aiutare a contrastare l’emergenza Covid-19.