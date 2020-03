Clima volatile sulle borse europee. Nervosa Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che passano in territorio negativo dopo un avvio al rialzo sostenuto dalle misure promesse dai governi e banche centrali per contenere l'impatto da coronavirus sull'economia globale.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.611,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,71%, scendendo fino a 23,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,56%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%. Tiene ancora, che vanta un progresso dello 0,85% seguita da, che riflette un moderato aumento dello 0,47%.che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 16.928 punti, dopo essre passatio brevemente in negativo.In luce sul listino milanese i comparti(+3,66%),(+2,43%) e(+2,40%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-2,45%),(-1,76%) e(-1,50%).di Milano, troviamo(+4,03%),(+3,92%),(+3,59%) e(+3,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,65%.Affonda, con un ribasso del 4,03%.Crolla, con una flessione del 2,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,52%),(+4,07%),(+3,59%) e(+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,86%.In caduta libera, che affonda del 2,83%.