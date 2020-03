Coronavirus, UBI Banca sposta a giugno scadenze delle polizze pegno

UBI Banca

(Teleborsa) - Slitterà al prossimo mese di giugno la vendita delle polizze pegno con scadenza nei mesi di dicembre 2019, gennaio – febbraio – marzo –aprile 2020 dei clienti. È lo stesso istituto di credito a spiegare come la misura sia stata presa in considerazionee nell'ambito delle azioni di sostegno alle attività."UBI Banca, in questo momento di difficoltà per il Paese, intende fare la sua parte fino in fondo e questa decisione è un'all'intera cittadinanza e, in particolare, ai suoi clienti e al territorio in cui opera" ha dichiarato, Responsabile della Macro Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di UBI Banca che coordina l'attività Pegno estesa sul territorio nazionale.