EXOR, nel 2019 utile più che raddoppiato. Agli Agnelli cedola di 54 milioni

EXOR

FCA

(Teleborsa) - Il CdA dichiude il 2019 con unpiù che raddoppiato didi euro. Il valore complessivo degli asset è lievitato a 26,1 miliardi di euro.L'aumento dell'utile superiore a 1,7 miliardi - spiega la società - "è attribuibile soprattutto al miglioramento della performance complessiva delle società controllate per 1,596 miliardi e comprende la quota di Exor del guadagno netto realizzato dalla vendita della Magneti Marelli da parte diper 1,081 miliardi".Il Board della holding della famiglia Agnelli ha deciso quindi di proporre all'assemblea un, per un ammontare complessivo didi euro, in linea con quello pagato nel 2019. Considerando la quota che fa capo alla, viene corrisposto all'azionista di controllo (Giovanni Agnelli BV) undi euro.EXOR ha commentato anche l'andamento della, affermando che "avrà un impatto negativo sulla situazione economica a livello regionale e globale" e, comunque, "avrà conseguenze sulle attività commerciali" della holding. "In questo momento la massima gravita' dell'epidemia - si sottolinea - è incerta e pertanto Exor".