Gualtieri insiste sui bond comuni: "UE condivida rischi"

(Teleborsa) - "Di fronte a unoper massimizzaredi questi interventi e assicurare coesione e convergenza tra i Paesi, essi dovrebbero essere sostenuti da unanche attraversodi", come chiesto nella lettera inviata al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da altri otto Capi di Stato e di Governo europei. Lo ha detto il Ministro dell'Economia,, sottolineando che "ledellain questo quadroNel frattempo però è arrivato il: "ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz durante una conferenza stampa a Vienna. Secondosi tratta diche non ha funzionato neanche in passato. Linea dura anche per Finlandia, Germania e Olanda che vede ilcome strumento di ultima istanza, rafforzati dalla convinzione che le misure sin qui adottate - piano di acquisto di titoli della Bce, sospensione del Patto di stabilità, ok agli aiuti di Stato, utilizzo dei fondi strutturali per le spese sanitarie e maxi-piano di prestiti della Banca europea per gli investimenti -Nonostante le criticità, il Governo italiano continua a muoversi su un doppio binario,"Con le misure già adottate e quelle in preparazione stiamo varando un sostegno alla liquidità basato su garanzie pubbliche che non ha precedenti e che è al, scrive Gualtieri in una nota."Come ha scrittoi sul Financial Times - prosegue - quella contro ilche richiede un cambio di mentalità e deve vedere tutti gli europei - cittadini, governi, istituzioni dell'Unione - sostenersi a vicenda in quella che è una guerra comune da combattere insieme, attraverso una mobilitazione straordinaria e rapida di risorse pubbliche"."Il Governo italiano farà tutto quanto necessario perchè la guerra contro il coronavirus possa essere vinta, assicurando a tutti i cittadini e le imprese il, ha concluso il Ministro.