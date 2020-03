Von der Leyen: "Nessuno Stato può uscire dalla crisi da solo"

(Teleborsa) - "ed in questa crisi è solo aiutandoci gli uni con gli altri che possiamo aiutare noi stessi".È quanto dichiarato dalla Presidente della Commissione UEalla plenaria del Parlamento europeo. ", da un giorno all'altro, e siamo passati dalla routine quotidiana alla lotta per la nostra vita", ha aggiunto la Presidente esprimendo la sua vicinanza alle vittime e ai loro familiari e rendendo omaggio ai medici e infermieri.Von der Leyen ha poi. Ecco perché la", ha spiegato la Presidente."Abbiamo approvato orientamenti perma serve mantenere merci e servizi disponibili e abbiamo", ha aggiunto."Abbiamo lanciato lper mitigare l'impatto della crisi, per salvare vite umane, posti di lavoro e aziende. Questo - ha proseguito - è il motivo per cui abbiamo adottato le, per consentire agli Stati membri di offrire un'ancora di salvezza alle imprese. I primi casi sono stati approvati a tempo di record, nel giro di poche ore"."È per questo che,. Ciò significa che gli Stati membri possono utilizzare tutta la potenza di fuoco di cui dispongono per sostenere coloro che sono al lavoro o senza lavoro, per sostenere le imprese grandi e piccole e per sostenere le persone in periodi difficili, chiunque si trovino, ovunque si trovino"."L'amore e l'empatia sono più forti del virus. La compassione e la gentilezza sono scintille della speranza in tutta Europa. La storia sta guardando a noi adesso, insieme facciamo la cosa giusta con un unico grande cuore e non con 27 piccoli cuori. Viva l'Europa", ha concluso.