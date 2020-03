Wall Street apre in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

utilities

materiali

finanziario

Boeing

American Express

United Technologies

Coca Cola

Caterpillar

Broadcom

Western Digital

Citrix Systems

Ross Stores

Bed Bath & Beyond

Akamai Technologies

Paccar

Fastenal

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,56%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 2.538,74 punti. In netto miglioramento il(+2,31%), come l'S&P 100 (2,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,33%),(+3,11%) e(+2,88%).Tra i(+10,51%),(+8,42%),(+5,71%) e(+5,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,57%.Tra i(+9,47%),(+6,49%),(+6,41%) e(+5,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.