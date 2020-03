BE sigla accordo con Fedez per produzione contenuti digitali

Be

(Teleborsa) -gruppo quotato al segmento STAR, edi Federico Lucia, in arte, hanno deciso di unire le forze per creare il soggetto leader di mercato nellaè il nome del veicolo che originerà dallo spin off delle attività di ZDF edper un prezzo iniziale di circa 2 milioni di euro.Le parti hanno definito una struttura di earn out successivi, secondo cui. L'operazione rientra nella strategia di sviluppo, da parte del Gruppo Be, di una significativa area di business dedicata al digital engagement, con focus importante sulla Financial Industry europea, che si occupi della ricerca e dello sviluppo del talento, della gestione dell'immagine e della presenza digitale, della produzione di contenuti, della creazione e del lancio di marchi, del personal coaching degli artisti.Il titolo Be a piazza Affari registra oggi un rialzo dell'1,34%.