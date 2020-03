Expert System, crescita a doppia cifra dei risultati 2019

Expert System

(Teleborsa) -archivia l'esercizio 2019 conche crescono del 10,1% attestandosi a circa 31,6 milioni, rispetto a Euro 28,7 milioni del 2018.Ilaumenta dell’11,9% attestandosi a 39,7 milioni, rispetto a 35,5 milioni nell’esercizio 2018.L’ Ebitda è pari a 5,5 milioni con una crescita del 17,7% rispetto a 4,6 milioni al 31 dicembre 2018, con Ebitda Margin del 17,3%, grazie al mix di crescita dei ricavi, del valore della produzione e una gestione ottimizzata dei costi., negativo per circa Euro 2,9 milioni, rispetto a un ebit negativo per circa Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2018, dopo ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti pari a Euro 8,3 milioni (Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2018) principalmente determinati dai costi di sviluppo capitalizzati e dall’ammortamento di Euro 2,2 milioni della differenza di consolidamento relativo alle operazioni di acquisizione effettuate in passato.Ilè negativo per 1 milione, in significativoi rispetto al risultato negativo di Euro 3,8 milioni del precedente esercizio, anche per effetto della gestione finanziaria che ha registrato un risultato positivo per Euro 2,1 milioni (Euro 97 mila al 31 dicembre 2018) determinato prevalentemente dalla plusvalenza pari a Euro 2,2 milioni realizzata a seguito della cessione della controllata ADmantX.Laè pari a Euro 2,8 milioni, in forte miglioramento rispetto alla PFN di Euro 12,4 milioni nell’esercizio precedente.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l’utile d’esercizio di Expert System pari a Euro 2.614.340,99, per Euro 8.314,08 a incremento della riserva legale, e per Euro 2.606.026,91 ad incremento della riserva straordinaria.