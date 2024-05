expert.ai, CdA propone aumento di capitale. Dario Pardi nominato AD

expert.ai

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci dia pagamento fino a massimi, incluso l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli aventi diritto.L'Aumento di Capitale è funzionale alla raccolta di una parte rilevante delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici del, si legge in una nota, nonché anell'ambito della struttura finanziaria del Gruppo e, pertanto, a ridurre gli oneri finanziari.Nel contesto della proposta di Aumento di Capitale, l'S.p.A. (società controllata dal presidente Dario Pardi) ha manifestato il proprio(non vincolante) a sottoscrivere la propria quota dell'Aumento di Capitale, nonché a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte dagli altri azionisti per un importo da determinarsi e comunque non superiore a 15 milioni di euro.Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di conferire una delega al Consiglio di Amministrazione adfino a massimi, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione assembleare del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, anche con esclusione del diritto di opzione.La delega, con validità per un, si pone nel contesto degli obiettivi strategici del Piano Industriale 2024-2026 e mira, tra l'altro, a consentire alla società di poter eventualmente reperire, ove fosse ritenuto necessario o opportuno, ulteriori risorse a supporto dell'implementazione del Piano Industriale 2024-2026.Al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nonché snellezza e funzionalità nella gestione ordinaria della società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale amministratore delegato, in luogo del consigliere, il presidente, deliberando il contestuale scioglimento del comitato esecutivo. Al consigliere Walter Lloyd Mayo III è stata ad ogni modo attribuita una specifica delega per la gestione strategica del mercato nordamericano."Sono consapevole dell'per la crescita definitiva dell'azienda e pertanto della necessità che ognuno di noi sia focalizzato sugli obiettivi che il recente piano industriale, approvato dal Consiglio di amministrazione, ha disegnato - ha commentato Dario Pardi, nuovo AD di expert.ai - Ringrazio pertanto il Management che mi ha preceduto e che ha accettato di mantenere funzioni operative all'interno dell'Azienda al fine di garantire la massima continuità"."In qualità di azionista - tramite la mia società GUM GROUP S.p.A. - sono pronto non solo a investire la mia quota nell'aumento di capitale, ma anche a sottoscrivere eventuali azioni rimanenti, dimostrando così il mio impegno a sostenere il futuro di expert.ai - ha aggiunto - Ilper posizionare la società dove gli compete e massimizzare il valore per tutti gli stakeholder. Guardo con grande entusiasmo alla sfida ma anche con grande ottimismo per la qualità professionale che il team sa esprimere e che ringrazio per l'impegno quotidiano nella gestione del business".