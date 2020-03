Intesa Sanpaolo Assicura amplia gratuitamente copertura al Covid-19

(Teleborsa) -, divisione assicurativa del Gruppo bancario,assicurative dei propri assicurati, ricomprendendo anche i casi di, con una tutela incrementale all'aggravarsi della malattia.In caso di, infatti, l'assicurato ad una polizza salute riceverà una diaria, senza applicazione di franchigie o carenze, mentre ilviene consideratoe consentirà all'assicurato di ottenere un, in base al tipo di polizza sottoscritta.Tale integrazione si applica ai: Proteggi Salute (garanzie standard); Polizza Salute/Ricovero; Prospettiva Salute/Ricovero per interventi o gravi patologie; Business Gemma. Previste anche apposite, tipo Proteggi Mutuo, Proteggi Prestito, Business 5, Business Sempre e Proteggi Con Me.La copertura sarà valida anche per i, che in caso di isolamento domiciliare riceveranno l'indennizzo previsto per inabilità temporanea totale, ovvero ilin scadenza durante il periodo di isolamento, senza applicazione di franchigie e carenze.I clienti, con diagnosi positiva da Coronavirus, in caso di ricovero ospedaliero riceveranno l'indennizzo previsto dal prodotto, che corrisponde alin scadenza, senza applicazione di franchigie e carenze.Una copertura a 360 gradi, dunque, per gli assicurati di Intesa Sanpaolo, che con questa iniziativa conferma il proprio sostegno ai clienti assicurati., Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Assicurativa, ha spiegato "la solidità del nostro Gruppo e laci spingono a realizzare iniziative fuori dall’ordinario, indirizzando ogni sforzo per accompagnarli anche attraverso scenari sanitari inimmaginabili al momento della sottoscrizione dei contratti".L'iniziativa di Ca' de Sass ha ricevuto ili (U.Di.Con), secondo cui questa iniziativa è "un passo molto importante" in un momento storico così delicato che "non tutte le aziende stanno facendo". Una copertura - si sottolinea - che copre anche coloro che hanno chiesto finanziamenti e mutui alla banca.