Appuntamenti e scadenze: settimana del 30 marzo 2020

(Teleborsa) -Tesoro - Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioCertificazione Unica - CU 2020 - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2020 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2019 (scadenza prorogata al 31 marzo 2020 Dl n. 9/2020).Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriSalone del Risparmio 2020 - Si svolge al MiCo di Milano l'undicesima edizione dell'evento dedicato alle società e ai professionisti del risparmio gestito, organizzata da Assogestioni, dal titolo: "Visioni per un mondo a tassi zero. Dalla liquidità all'economia reale"Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2020.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente a Febbraio 2020 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Febbraio 2020.Rottamazione Ter (saldo e stralcio) - Differito il termine di versamento al 1° giugno 2020 come previsto dall'articolo 68 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 che prevede il differimento dei termini di versamento delle somme dovute relative alla rottamazione dei ruoli, saldo e stralcio in scadenza il 28.2.2020 e 31.3.2020.Certificazione Unica (CU 2020) - Consegna, da parte delle imprese mandanti-sostituti d’imposta ai percettori di compensi di lavoro autonomo e ai percettori di provvigioni e/o commissioni, della certificazione attestante i redditi corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende aderenti.Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Banca d'Italia - Ita-coinAuto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei TrasportiAuto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei TrasportiBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiBCE - Riunione del Consiglio Generale della BCE a FrancoforteTesoro - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiIstat - Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società IV trimestre 2019Tesoro - Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio