Banca Generali rinvia distribuzione dividendi 2019

Banca Generali

(Teleborsa) -ha deciso di astenersi dalla distribuzione del dividendo "a valere sugli utili 2019" accogliendo di fatto la richiesta della BCE e della Banca d'Italia . "Tali misure predisposte dalle authority - si legge in una nota - sono finalizzate al rafforzamento del sistema creditizio a favore di imprese e famiglie".Lo annuncia lo stesso istituto di credito dicendosi fiducioso - non appena ricorreranno le condizioni, passato il momento di emergenza e come previsto dalla stessa Banca d'Italia - "di poter dare esecuzione alla proposta di distribuzione del dividendo ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari".