Mercati europei in recupero ma resta incertezza

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta risalendo dai minimi di seduta, anche se resta incertezza tra glimentre diversi paesi hanno esteso il lockdown.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. L'è sostanzialmente stabile su 1.626 dollari l'oncia. Crolla il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) del 5,53%, scendendo fino a 20,32 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +192 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,39%.è stabile, riportando un moderato +0,1%. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,64%. Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,78%.con ilche lima lo 0,68%, dove le banche sono le più penalizzate, dopo la raccomandazione della BCE a tutti gli istituti di credito di non pagare dividendi o effettuare buyback almeno fino a ottobre.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,58%),(+2,07%) e(+1,78%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-4,91%),(-2,54%) e(-2,27%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,90%),(+4,98%),(+3,44%) e(+3,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche:, continua la seduta con -6,86%;, con un ribasso del 4,77%. Crolla, con una flessione del 3,89%.del FTSE MidCap,(+3,11%),(+2,66%),(+2,33%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,56%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,16%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,21%.