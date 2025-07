Borse europee in rialzo con focus su dazi, Milano trainata da titoli finanziari

UniCredit

Commerzbank

Meta Platforms

EssilorLuxottica

WPP

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Prysmian

Banca Mediolanum

Intesa Sanpaolo

Stellantis

Moncler

Brunello Cucinelli

STMicroelectronics

BFF Bank

Banca Ifis

Alerion Clean Power

Lottomatica

Piaggio

D'Amico

De' Longhi

Ferragamo

(Teleborsa) -, con glidal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ieri sera ha ventilato tariffe più alte sul rame - che è schizzato ai massimi storici - e sui prodotti farmaceutici, senza tuttavia elaborare un piano concreto. Inoltre, ha detto che "probabilmente" comunicherà all'Unione europea entro due giorni quale tariffa può aspettarsi per le sue esportazioni negli Stati Uniti, aggiungendo che il blocco di 27 membri ha trattato la sua amministrazione "molto bene" nei colloqui commerciali.Oggidi rilievo e l'attenzione potrebbe concentrarsi sugli interventi dei banchieri centrali della BCE Luis de Guindos, e Philip Lane. Inoltre, stasera ladi politica monetaria, che potrebbero fornire indizi sull'evoluzione dei tassi di interesse nel resto dell'anno.In, i sono migliorati marginalmente a giugno, superando le aspettative pur rimanendo relativamente contenuti, mentre ie sono diminuiti più del previsto, segnando il 33° mese consecutivo di contrazione.Tra lein Europa,ha aumentato la sua partecipazione inal 20%,ha acquisito una partecipazione di quasi il 3% ine il gruppo pubblicitarioha tagliato le sue prospettive di profitto per l'anno in corso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Lieve calo dell', che scende a 3.291,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,21%.Sulla parità lo, che rimane a quota +85 punti base, con ilche si posiziona al 3,45%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%, resta vicino alla parità(+0,14%), eavanza dello 0,34%.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 42.902 punti. In frazionale progresso il(+0,39%); pressoché invariato il(0%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,63%. Buona performance per, che cresce del 2,08%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,78%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%. Tentenna, che cede l'1,39%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,37%.Tra i(+3,26%),(+2,98%),(+2,76%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,61%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,23%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,14%.